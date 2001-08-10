В День города жителей познакомят с многообразием культур Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках проекта «История в лицах» представители разных национальностей делятся с горожанами историями своих семей, традициями и культурным наследием. Тематические встречи стали частью концепции празднования Дня города, который в этом году пройдёт под девизом «Южный - город дружный» и посвящён Году единства народов.

Первая беседа в формате интервью прошла в бювете городского парка. Нивхи, сахалинские корейцы и татары приоткрыли двери в свой мир – рассказали о династиях, культуре и традициях, показали фотографии из семейных альбомов.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, по замыслу организаторов видеозаписи интервью станут доступны 12 сентября. На площадках этнографических «национальных деревень» в парке установят стенды с QR-кодами – перейдя по ним, горожане смогут посмотреть ролики и глубже погрузиться в быт разных народов.

Следующая встреча состоится 10 сентября в бювете городского парка в 19:00. Записаться можно на сайте КТЦ. В День города основная площадка торжеств развернётся в парке имени Гагарина – этнографическая зона с локациями русской, бурятской, алтайской, корейской, армянской, нивхской и татарской культур начнёт работу в 11:30.