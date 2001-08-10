В Сахалинской области изменились правила тишины с 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября 2026 года в Сахалинской области вступили в силу изменения в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Теперь установлены новые периоды тишины.
В рабочие дни шуметь запрещено с 21:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00. В выходные и нерабочие праздничные дни – с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00.
Отдельные правила действуют для ремонтных работ в многоквартирных домах. В домах, состоящих на кадастровом учёте более шести месяцев, работы, нарушающие тишину, запрещены: в рабочие дни – с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00; в субботу – с 19:00 до 10:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00; в воскресенье и праздники – круглосуточно.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, к нарушениям тишины относятся громкое использование телевизоров, музыкальных устройств, звукоусилителей, игра на инструментах, крики, свист, пение, пиротехника и другие шумные действия.
Власти напоминают: соблюдение правил – это уважение к соседям и комфорт для всех жителей региона. За нарушения предусмотрена административная ответственность.
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