Военнослужащие на Сахалине осваивают стендовую стрельбу по воздушным целям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают стендовую стрельбу. Занятия проходят для тех, кто заключил первые контракты с Минобороны России.
На полигоне «Троицкий» опытные сахалинские инструкторы – участники СВО – подготовили специальную площадку. Там оборудовали огневую позицию и установили электрическую катапульту для запуска спортивных тарелочек. Инструктор запускает воздушную мишень, а бойцы ведут огонь из охотничьих ружей с места.
Как рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным «Цыган», если боец идёт по открытой местности и его заметил дрон-камикадзе, убежать не получится – аппарат быстрее. Поэтому военных учат работать по воздушным целям как из автоматов, так и из гладкоствольных ружей. В ходе таких занятий бойцы учатся быстро реагировать на угрозы и оттачивают стрельбу по скоростным воздушным мишеням.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подобные тренировки проводят регулярно. Они помогают новобранцам освоить навыки, необходимые в современных условиях. Инструкторы отмечают высокий интерес бойцов к занятиям и их стремление улучшать точность стрельбы.
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