Дворы Сахалина получили вторую жизнь благодаря Народной программе Единой России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Финансирование поступило по федеральной программе «Дальневосточные дворы».
В 2026 году дворовая территория между домами №14 и №16 по улице Тихоокеанской областного центра кардинально преобразилась. Здесь выполнен капитальный ремонт придомовой территории по федеральному проекту «Дальневосточные дворы», который реализуется при поддержке Народной программы Единой России. Партия последовательно добивается комплексного благоустройства дворовых пространств, чтобы каждый житель страны чувствовал реальные перемены к лучшему.
Как рассказал инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Дмитрий Пискун, в рамках проводимых работ подрядчик выполнил демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюров, снос аварийных деревьев и выкорчевка пней.
«Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, сейчас дорабатываем газонное покрытие. Помимо этого, обустроена площадка для сушки белья, установлены урны и лавочки. По просьбе жильцов проложили ливневую канализацию», — отметил специалист.
Появились во дворе также элементы ландшафтного дизайна. Внешний вид, удобство и функционал обновленной дворовой территории оценили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Активистка МГЕР Анна Мамедова поделилась впечатлениями.
«Сейчас в городе многое делается для благоустройства дворов, скверов, общественных пространств. Мы все детально осмотрели. Есть удобные лавочки, площадка для сушки белья, места для парковки, учтены вопросы безопасности и безбарьерной среды для маломобильных жителей. Очень понравился дизайн — двор выглядит эстетично, современно, даже можно сказать, стильно», — отметила молодогвардеец Анна Мамедова.
Проект «Дальневосточные дворы» направлен на комплексное благоустройство придомовых территорий для граждан различных возрастов и степени мобильности. Каждый объект индивидуален по дизайн-проекту и наполнению — в зависимости от того, что пожелали внести сами жители совместно с управляющей организацией. Важно, что инициативы граждан, их запросы на комфортную среду становятся основой для работы Единой России в рамках Народной программы, а федеральный проект «Дальневосточные дворы» — это реальный инструмент перемен на местах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Большинство сахалинцев хотят учиться цифровой безопасности — результаты исследования МТС и Авито
11:57 Сегодня Губернатор вручил сертификат по управлению персоналом директору Аэровокзала
10:40 Сегодня Диспетчер Сахалинэнерго завоевал бронзу финала Спартакиады РусГидро в Красноярске
09:40 Сегодня Сколько стоит встреча с медведем?
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:35 21 Августа В преддверии празднования вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта
15:59 20 Августа В Южно-Сахалинске почтили память губернатора Игоря Фархутдинова и погибших в авиакатастрофе 2003 года
11:25 20 Августа На Сахалине проверяют готовность международного воздушного терминала к первым рейсам
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
Выбор редакции
- 16:19 Сегодня Обслуживание улично-дорожной сети на Сахалине: усилена промывка ливневой канализации перед осенью
- 15:49 Сегодня Три медали первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина взяли сахалинцы
- 15:08 Сегодня Полина Павлович стала второй на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике
- 13:10 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовала семейная группа дневного присмотра под эгидой нацпроекта «Семья»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?