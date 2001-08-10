Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финансирование поступило по федеральной программе «Дальневосточные дворы».

В 2026 году дворовая территория между домами №14 и №16 по улице Тихоокеанской областного центра кардинально преобразилась. Здесь выполнен капитальный ремонт придомовой территории по федеральному проекту «Дальневосточные дворы», который реализуется при поддержке Народной программы Единой России. Партия последовательно добивается комплексного благоустройства дворовых пространств, чтобы каждый житель страны чувствовал реальные перемены к лучшему.

Как рассказал инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Дмитрий Пискун, в рамках проводимых работ подрядчик выполнил демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюров, снос аварийных деревьев и выкорчевка пней.

«Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, сейчас дорабатываем газонное покрытие. Помимо этого, обустроена площадка для сушки белья, установлены урны и лавочки. По просьбе жильцов проложили ливневую канализацию», — отметил специалист.

Появились во дворе также элементы ландшафтного дизайна. Внешний вид, удобство и функционал обновленной дворовой территории оценили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Активистка МГЕР Анна Мамедова поделилась впечатлениями.

«Сейчас в городе многое делается для благоустройства дворов, скверов, общественных пространств. Мы все детально осмотрели. Есть удобные лавочки, площадка для сушки белья, места для парковки, учтены вопросы безопасности и безбарьерной среды для маломобильных жителей. Очень понравился дизайн — двор выглядит эстетично, современно, даже можно сказать, стильно», — отметила молодогвардеец Анна Мамедова.

Проект «Дальневосточные дворы» направлен на комплексное благоустройство придомовых территорий для граждан различных возрастов и степени мобильности. Каждый объект индивидуален по дизайн-проекту и наполнению — в зависимости от того, что пожелали внести сами жители совместно с управляющей организацией. Важно, что инициативы граждан, их запросы на комфортную среду становятся основой для работы Единой России в рамках Народной программы, а федеральный проект «Дальневосточные дворы» — это реальный инструмент перемен на местах.