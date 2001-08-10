Тихоокеанское
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14:44, | Новости общества Сахалина и Курил

На Дальнем Востоке взрослые щедрее на «карманные» расходы

На Дальнем Востоке взрослые щедрее на «карманные» расходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке взрослые щедрее на «карманные», чем среднестатистический российский родитель: более 1500 рублей в неделю выдают детям 14% семей (против 7% в среднем по стране). При этом только каждый пятый дальневосточник готов подключить «детский банк»: показатель значительно ниже, чем в других округах, где он колеблется от 30 до 39%.  Такие данные получил ВТБ в ходе проведенного в августе опроса*. 

Большая часть жителей ДФО (59%) предпочитают выпускать своим детям карты с родительским контролем. Еще 22% готовы до 14 лет давать им только наличные. Вместе с тем 66% дальневосточников признались, что хотели бы научиться лучше планировать бюджет, чтобы быть примером для своих детей.

Общероссийские результаты исследования показатели, что больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте — на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 5% отдают средства родителям «под процент».

Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 35% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, столько же — требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 16% выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, треть родителей (36%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 22% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 14% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё около трети — к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.

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