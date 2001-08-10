На Дальнем Востоке взрослые щедрее на «карманные» расходы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Дальнем Востоке взрослые щедрее на «карманные», чем среднестатистический российский родитель: более 1500 рублей в неделю выдают детям 14% семей (против 7% в среднем по стране). При этом только каждый пятый дальневосточник готов подключить «детский банк»: показатель значительно ниже, чем в других округах, где он колеблется от 30 до 39%. Такие данные получил ВТБ в ходе проведенного в августе опроса*.
Большая часть жителей ДФО (59%) предпочитают выпускать своим детям карты с родительским контролем. Еще 22% готовы до 14 лет давать им только наличные. Вместе с тем 66% дальневосточников признались, что хотели бы научиться лучше планировать бюджет, чтобы быть примером для своих детей.
Общероссийские результаты исследования показатели, что больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте — на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 5% отдают средства родителям «под процент».
Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: 35% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, столько же — требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 16% выдают деньги по запросу, а 14% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.
Что касается сумм, треть родителей (36%) еженедельно выделяют детям от 500 до 1000 рублей, 22% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 14% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.
Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 35% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки. При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.
Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё около трети — к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.
При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.
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