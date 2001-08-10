Сахалинская область: самый низкий рост тарифов ЖКХ в российском рейтинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На фоне общероссийского повышения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг Сахалинская область сохраняет одно из самых комфортных положений для жителей, демонстрируя рост, который в разы ниже, чем в ряде других субъектов РФ. Это стало возможным благодаря системной работе Правительства по модернизации инфраструктуры и повышению энергоэффективности, что позволяет сдерживать нагрузку на семейные бюджеты даже в условиях ежегодной индексации.

В 2026 году правительство России перешло на двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ: +1,7% с 1 января и основной этап – с 1 октября. Для Сахалинской области предельный индекс роста установлен на уровне 9% – это один из самых низких показателей в стране. Меньше – только в Хакасии (8%), Чукотке (8%), Бурятии и Кировской области (по 8,9%).

На этом фоне ряд регионов ждёт кратно более высокое повышение. Абсолютный максимум – в Ставропольском крае (22%), далее следуют Дагестан (19,7%), Тамбовская (17,5%) и Тюменская (17,2%) области. В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%. Таким образом, рост тарифов в Сахалинской области почти в 2,5 раза ниже, чем в регионах-лидерах рейтинга.

Среди дальневосточных субъектов ситуация также неоднородна: в Якутии – 15%, в Забайкалье – 12%, в Камчатском крае – 9,9%, в Приморье – 9,2%. Сахалинская область с 9% уступает по сдержанности роста только Чукотке (8%).

Дифференциация тарифов связана с состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью привлечения инвестиций в модернизацию изношенных сетей. В регионах с высокими индексами – там, где коммуникации требуют срочного обновления, – власти вынуждены закладывать более значительное повышение.