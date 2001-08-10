Как Южно-Сахалинск становится красивее благодаря ежегодному конкурсу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники ежегодного конкурса по благоустройству и озеленению территорий «Цветущий Южный» удивляют обилием красок и разнообразием цветов. В этом году за победу борются 27 кандидатов, среди которых не только профессионалы и организации, но и просто горожане, увлеченные созданием красоты в своих дворах.

В Управлении охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска отмечают высокий уровень оформления цветников с использованием разнообразных сортов растений. Также участники создают многоярусные композиции, обеспечивая непрерывное цветение с весны до осени.

- Традиционно в конкурсе в своих номинациях участвуют коллективы детских садов, школ, городских предприятий, профессионалы. Также особую активность проявляют жители многоквартирных домов, которые не только украшают палисадники, но и вовлекают соседей, обмениваются рассадой и совместно ухаживают за зелеными зонами, - подчеркнула начальник отдела муниципальных услуг и озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Анна Кучумова.

Так, одна из участниц — жительница Южно-Сахалинска Галина Ракова, которая превратила свой двор в настоящий ботанический сад: здесь растут четыре вида гортензий, множество флоксов, розы, бархатцы, ромашки и др. Галина Дмитриевна рассказала, что выращивает рассаду с февраля и с радостью делится ей с соседями, чтобы они также высаживали цветы и на своих придомовых территориях.

- В обязательном порядке нужно проводить такие конкурсы, потому что это стимулирует нас создавать красоту вокруг, - рассказывает Галина Ракова. — Люди говорят, что специально выбирают путь через наш двор, чтобы посмотреть на это изобилие цветов.

Коллектив Центра народной культуры «Радуга» впервые попробовал свои силы в конкурсе. На своей территории они сделали акцент на ярких, неприхотливых геранях и анютиных глазках, чтобы создать праздничную атмосферу для посетителей.

- Конечно, мы рассчитываем на победу. Наши сотрудники бережно ухаживают за цветами, убирают, поливают. Стремимся, чтобы здесь всегда было красиво, красочно, чтобы радовался глаз и у нас, и у тех, кто к нам приходит, и кто живет рядом, - поделилась режиссер ЦНК «Радуга» Анна Наговицына.

Напомним, конкурс «Цветущий Южный» проходит в два этапа. После подачи заявок в мае, летом конкурсная комиссия выезжала на объекты для оценки состояния цветников. Итоги будут подведены 12 сентября - на праздновании Дня города.

Инициативы по созданию комфортной городской среды в областном центре поддерживают региональное правительство и губернатор Валерий Лимаренко. Вопросы благоустройства и озеленения остаются одним из приоритетов администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.