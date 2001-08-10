Как защитить детей в интернете: практические советы от экспертов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нацпроекта «Экономика данных», инициатором которого выступил Президент России Владимир Путин, мы развиваем не только технологии, но и культуру безопасного взаимодействия с ними. Сегодня — о самом главном: как защитить наших детей в сети.

Интернет для ребёнка — это игры, общение и учёба. Но вместе с возможностями приходят и риски. Вот главные из них:

* Кибербуллинг: травля в чатах и комментариях.

* Груминг: когда взрослый преступник притворяется сверстником.

* Фишинг: кража данных через игровые бонусы или ссылки в мессенджерах.

* Утечка личных данных: фото документов, геолокация, расписание в открытом доступе.

Что реально работает? Собрали простые и эффективные правила.

Правило «Стоп — Спроси — Проверь»

Если в чате или игре предлагают «бесплатный скин», «промокод на 1000 рублей» или «секретную фишку» — нужно остановиться. Не переходить по ссылке и сразу спросить у родителя или учителя. Это самый надёжный фильтр от мошенников.

Никаких личных данных

Адрес, школа, полное ФИО, фото паспорта или билета на самолёт — всё это должно оставаться офлайн. Даже указание города в профиле может дать лишнюю информацию злоумышленникам.

Настройки приватности — ваш щит

Профиль в соцсетях и мессенджерах должен быть закрыт («только для друзей»). В списке контактов — только реальные знакомые. Комментарии и реакции лучше ограничить.

Незнакомцы = опасность

Правило простое: не добавлять незнакомых людей и никогда не переходить с ними в приватные чаты. Мошенники часто начинают диалог с безобидного «Привет, ты тоже играешь в эту игру?».

Родительский контроль — это забота, а не слежка

Важно объяснить ребёнку: родительский контроль (фильтры на роутере, приложения с отчётами) — это не про недоверие. Это защита от мошенников и контента, который ему видеть рано.

Если началась травля

Главное правило — не отвечать на провокации. Сразу блокировать обидчика и отправлять жалобу в поддержку сервиса. Заранее договоритесь с ребёнком о кодовой фразе. Например: «Мам, пришли мне фотку того рыжего кота». Услышав её, вы поймёте, что нужна помощь, без лишних вопросов.

Разделяй аккаунты

Для игр и сервисов заведите отдельную почту. Никогда не привязывайте к игровым аккаунтам банковские карты взрослых.

Как объяснить это ребёнку просто?

«В интернете много ловушек, как в игре: выглядят круто, а ведут в тупик. Если тебе обещают что-то слишком выгодное или секретное — это почти всегда обман. Сначала спроси меня, потом делай».

Берегите себя и своих близких в цифровом мире!