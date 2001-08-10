Тихоокеанское
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13:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Работодателям Сахалинской области компенсируют до 200 тыс. рублей за рабочие места для инвалидов

Работодателям Сахалинской области компенсируют до 200 тыс. рублей за рабочие места для инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Субсидия по нацпроекту «Кадры» помогает оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью и участников СВО.

Работодатели Сахалинской области могут вернуть часть затрат на оборудование рабочих мест. Размер субсидии — до 200 тыс. рублей на одно место.

Поддержка доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые с 1 января 2025 года приняли на работу инвалида I–II группы, ветерана боевых действий с инвалидностью или вернули на рабочее место участника СВО, с которым ранее был приостановлен трудовой договор.

Деньги можно направить на оборудование, которое нужно сотруднику для работы: мебель, компьютерную технику, планшеты, смартфоны, МФУ, освещение, кондиционеры, системы видеонаблюдения, технику для уборки, снегоуборочные машины, устройства для скашивания травы, транспорт и другое оснащение.

«Главная задача этой меры — убрать барьер между желанием работодателя принять человека и реальными условиями на рабочем месте. Иногда нужен специальный компьютер, иногда — адаптированная клавиатура, освещение или климатическое оборудование. Субсидия помогает сделать рабочее место удобным и безопасным, а трудоустройство — устойчивым», — отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

В Сахалинской области субсидию уже получили 10 работодателей. Рабочие места оборудовали в Южно-Сахалинске, Долинске, Александровск-Сахалинском, Томари и Ногликах.

Например, в подразделении ПАО «Сахалинэнерго» в Томари для мобилизованного сотрудника, вернувшегося из зоны СВО, рабочее место инженера оснастили планшетом, специальной клавиатурой, гарнитурой с микрофоном и осветительным прибором.

В Долинске в ООО «Денежка» для бухгалтера с нарушением зрения приобрели компьютер с программой экранного увеличения. В Южно-Сахалинске в магазине «Главный рыболовный» установили сплит-систему для сотрудника, которому противопоказаны переохлаждение и перегрев.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно купить необходимое оборудование, заключить трудовой договор не менее чем на 9 месяцев и в течение 3 месяцев подать заявление в Агентство или Кадровый центр. После проверки оборудования Социальный фонд России перечислит средства на счет организации.

Сотрудник должен проработать не менее 9 месяцев в течение года. Если он уволится раньше, работодатель может принять на это место другого человека с инвалидностью — тогда возвращать субсидию не потребуется.

По вопросам получения поддержки можно обратиться по телефону 8 (4242) 67-25-36 или в любой Кадровый центр по месту жительства.

Материал пресс-службы агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

 

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