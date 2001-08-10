Работодателям Сахалинской области компенсируют до 200 тыс. рублей за рабочие места для инвалидов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Субсидия по нацпроекту «Кадры» помогает оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью и участников СВО.

Работодатели Сахалинской области могут вернуть часть затрат на оборудование рабочих мест. Размер субсидии — до 200 тыс. рублей на одно место.

Поддержка доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые с 1 января 2025 года приняли на работу инвалида I–II группы, ветерана боевых действий с инвалидностью или вернули на рабочее место участника СВО, с которым ранее был приостановлен трудовой договор.

Деньги можно направить на оборудование, которое нужно сотруднику для работы: мебель, компьютерную технику, планшеты, смартфоны, МФУ, освещение, кондиционеры, системы видеонаблюдения, технику для уборки, снегоуборочные машины, устройства для скашивания травы, транспорт и другое оснащение.

«Главная задача этой меры — убрать барьер между желанием работодателя принять человека и реальными условиями на рабочем месте. Иногда нужен специальный компьютер, иногда — адаптированная клавиатура, освещение или климатическое оборудование. Субсидия помогает сделать рабочее место удобным и безопасным, а трудоустройство — устойчивым», — отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

В Сахалинской области субсидию уже получили 10 работодателей. Рабочие места оборудовали в Южно-Сахалинске, Долинске, Александровск-Сахалинском, Томари и Ногликах.

Например, в подразделении ПАО «Сахалинэнерго» в Томари для мобилизованного сотрудника, вернувшегося из зоны СВО, рабочее место инженера оснастили планшетом, специальной клавиатурой, гарнитурой с микрофоном и осветительным прибором.

В Долинске в ООО «Денежка» для бухгалтера с нарушением зрения приобрели компьютер с программой экранного увеличения. В Южно-Сахалинске в магазине «Главный рыболовный» установили сплит-систему для сотрудника, которому противопоказаны переохлаждение и перегрев.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно купить необходимое оборудование, заключить трудовой договор не менее чем на 9 месяцев и в течение 3 месяцев подать заявление в Агентство или Кадровый центр. После проверки оборудования Социальный фонд России перечислит средства на счет организации.

Сотрудник должен проработать не менее 9 месяцев в течение года. Если он уволится раньше, работодатель может принять на это место другого человека с инвалидностью — тогда возвращать субсидию не потребуется.

По вопросам получения поддержки можно обратиться по телефону 8 (4242) 67-25-36 или в любой Кадровый центр по месту жительства.

Материал пресс-службы агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.