Жителей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку в честь Дня работника торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 24 июля, в областном центре пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00 на площадке по адресу: ул. Вокзальная, 71. Свою продукцию представят более 40 участников. Это местные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также индивидуальные предприниматели, в том числе из ближайших муниципальных образований: Корсаковского, Анивского и Невельского районов.

- Мы приглашаем жителей и гостей города прийти на ярмарку и приобрести товары по ценам местных производителей. В широком ассортименте будет представлена молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, рыба, мед, овощи, яйца, птица и многое другое, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Среди участников — «Совхоз «Южно-Сахалинский», «Птицефабрика «Островная», ТД «Мерси Агро», Невельский Агроснаб, «Мясной теленок» и др. Фермерские хозяйства предложат мясо говядины и колбасные изделия, мясо птицы, перепелиные яйца и иную продукцию. Гостей также ждут горячая выпечка, плов и изделия ручной работы.

Кроме того, для посетителей ярмарки будет организована концертная программа. Праздничное настроение создадут артисты ансамбля современной народной песни «Русский терем».

Добавим, администрация города приглашает на ярмарку предпринимателей, заинтересованных в реализации собственной продукции. По всем вопросам можно обращаться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефону 300-738 (доб. 1-4).