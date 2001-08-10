Жителей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку в честь Дня работника торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятницу, 24 июля, в областном центре пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли.
Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00 на площадке по адресу: ул. Вокзальная, 71. Свою продукцию представят более 40 участников. Это местные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, а также индивидуальные предприниматели, в том числе из ближайших муниципальных образований: Корсаковского, Анивского и Невельского районов.
- Мы приглашаем жителей и гостей города прийти на ярмарку и приобрести товары по ценам местных производителей. В широком ассортименте будет представлена молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, рыба, мед, овощи, яйца, птица и многое другое, - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
Среди участников — «Совхоз «Южно-Сахалинский», «Птицефабрика «Островная», ТД «Мерси Агро», Невельский Агроснаб, «Мясной теленок» и др. Фермерские хозяйства предложат мясо говядины и колбасные изделия, мясо птицы, перепелиные яйца и иную продукцию. Гостей также ждут горячая выпечка, плов и изделия ручной работы.
Кроме того, для посетителей ярмарки будет организована концертная программа. Праздничное настроение создадут артисты ансамбля современной народной песни «Русский терем».
Добавим, администрация города приглашает на ярмарку предпринимателей, заинтересованных в реализации собственной продукции. По всем вопросам можно обращаться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефону 300-738 (доб. 1-4).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:09 Сегодня Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
09:00 Сегодня Южно-Сахалинск снова стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых»
09:45 Сегодня Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе
10:33 Сегодня В парке имени Гагарина продолжается комплексное обновление
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
17:25 15 Июля Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 17:23 Сегодня Новый офис МФЦ в ТРК «Сити Молл» пользуется популярностью среди южносахалинцев
- 16:58 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти бесплатное обследование в поликлиниках
- 15:38 Сегодня Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить свои автомобили на газ
- 14:30 Сегодня Рыжий воробей - редкий гость на Сахалине и Курилах»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?