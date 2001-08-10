Тихоокеанское
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12:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене

Где сегодня купить свежую рыбу в Южно-Сахалинске по доступной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 21 июля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу по социальным ценам.

Сельдь по цене 69 руб/кг продаётся по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торг. места № 8-10) — с 12.30;

- ул. Емельянова, 31/2 — с 13.00;

- ул. Ленина, 252Б (ТЦ «Техник», торг. место Д10) — с 13.30.

Актуальный список торговых точек и ассортимента продукции регулярно  публикуется в канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в мессенджере МАХ.

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