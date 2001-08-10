ВТБ нарастил портфель кредитов предпринимателям Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса в Сахалинской области по итогам 1 квартала увеличился на 27% и составил 21,7 млрд рублей. Значимые доли портфеля формируют торговля и сфера услуг (14%), транспортная отрасль (12%), жилищное и коммерческое строительство (9%).

Портфель пассивов также показал положительную динамику и превысил 27 млрд рублей.

«Сахалинский бизнес стал возвращаться к использованию заемных средств в конце прошлого года и сейчас мы видим развитие тенденции. Начало цикла снижения ключевой ставки дает предпринимателям основания более оптимистично смотреть на свои перспективы», – прокомментировала показатели управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.