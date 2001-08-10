Аналитика ВТБ: средний счет долгосрочных сбережений вырос более чем на треть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По результатам исследования НПФ ВТБ, средний счет по программе долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам марта 2026 года ощутимо вырос по сравнению с мартом 2025 года: у мужчин – с 49 тысяч рублей до 68 тысяч рублей, у женщин – с 54 тысяч рублей до 73 тысяч рублей. Эксперты фонда связывают такую динамику с активным пополнением счетов клиентами, получившими господдержку по ПДС и инвестиционный доход.
Количество участников программы в фонде увеличилось почти вдвое во всех регионах России. Женщины продолжают активнее, чем мужчины, подключаться к программе – 65% от общего числа участников ПДС в НПФ ВТБ против 35%. Самая многочисленная группа участников — женщины от 56 до 65 лет. Их в программе 437 тысяч (221 тысяча годом ранее), мужчин того же возраста – 204 тысячи (ранее - 97 тысяч).
В ПДС стало заметно больше участников среднего возраста, которым еще далеко до выхода на пенсию: так, количество женщин в группе от 46 до 55 лет за год выросло с 90 тысяч до 195 тысяч, среди мужчин – с 44 тысяч до 81 тысячи. Наблюдается рост интереса к долгосрочным сбережениям и среди женщин от 26 до 35 лет – с 13 тысяч в 2025 году до нынешних 22 тысяч, средний счет у них составляет уже 22 тысячи рублей, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.
Перевес в количестве мужчин-участников ПДС начинается с самой молодой группы до 18 лет и продолжается до 35 лет. В диапазоне от 36 до 45 лет у мужчин и женщин паритет – по 71 тысяче человек. Интересно, что в размере среднего счета по программе женщины лидируют в группе до 18 лет (почти 35 тысяч рублей против 26 тысяч рублей) и с 46 до 55 лет (54 тысячи рублей против 41 тысячи). Во всех остальных возрастах накоплений больше у мужской части участников – то есть они менее активно подключаются к программе, но при этом вносят на счета больше денег, чем женщины.
По итогам марта 2026 года явно выросла средняя сумма на счетах ПДС по сравнению с мартом 2025 года: с 54 тысяч рублей до 73 тысяч у женщин и с 49 тысяч до 68 тысяч у мужчин. Тенденция увеличения среднего счета сформировалась во всех регионах. Это особенно выражено у части участников до 45 лет. В большинстве этих возрастных групп суммы накоплений за последний год выросли примерно в 1,5 раза по всей стране.
«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к программе долгосрочных сбережений. Из нового финансового продукта ПДС превратилась в финансовый тренд – привлекательную альтернативу прочим способам накопления. И рынок долгосрочных сбережений уже входит в фазу, когда важнее не открыть счет, а замотивировать человека постоянно пополнять его. За первый квартал текущего года клиенты внесли на свои счета почти 15 млрд рублей. В апреле количество участников программы в НПФ ВТБ превысило 1,5 млн человек, а общий объем средств достиг 150 млрд рублей», - прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.
