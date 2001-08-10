Каждый третий житель Сахалинской области старшего возраста нашел работу при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года благодаря Кадровым центрам региона трудоустроились 259 островитян старше 50 лет - это 35,5% от числа обратившихся

Предпенсионеры и пенсионеры работают охранниками, водителями, бухгалтерами, делопроизводителями, специалистами по кадрам, кладовщиками, специалистами по закупкам продавцами, помощниками по уходу, операторами котельной, рабочими по обслуживанию зданий.

Отдельное направление работы - профессиональное обучение. С начала года новые профессии осваивают 39 жителей старше 50 лет, из них семь человек — по нацпроекту «Кадры», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Среди популярных направлений обучения — частный охранник, оператор котельной, водитель автомобиля категории D, специалист по закупкам, бухгалтер, делопроизводитель, сиделка, специалист по кадрам, электрогазосварщик, кладовщик и водитель погрузчика.

Один из участников программы — ветеран боевых действий Сергей Кучин. Он обратился в Макаровский Кадровый центр и подал заявку на обучение по программе подготовки частных охранников.

«После возвращения важно снова найти свое место в обычной жизни. Я понимаю, что мой опыт может пригодиться и здесь, дома. Хочу пройти обучение, получить профессию и работать там, где нужны ответственность, порядок и спокойствие», — рассказал участник СВО.

Поддержке сахалинцев и курильчан старшего поколения, участников СВО и членов их семей в регионе уделяют особое внимание по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Для них выстраивают адресное сопровождение: помогают вернуться к работе после перерыва, подобрать обучение, освоить новую профессию, оформить самозанятость или открыть свое дело.

«У граждан 50+ часто есть большой профессиональный и жизненный опыт, но иногда им нужна помощь, чтобы заново оценить свои возможности на рынке труда. Карьерные консультанты помогают им подобрать подходящие вакансии, подготовить резюме, пройти собеседование, а при необходимости — выбрать обучение. Наша задача — не просто предложить работу, а помочь человеку найти вариант, который будет ему понятен, посилен и действительно подойдет», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Получить помощь в поиске работы, подборе обучения или консультацию по мерам поддержки можно в любом филиале Кадрового центра региона.