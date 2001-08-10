Южносахалинцы могут реализовать излишки урожая в местах свободной торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализация населением излишков урожаев с приусадебных и дачных участков по следующим адресам:
- пр. Мира, 229, на территории, по западной стороне, прилегающей к торговому центру «Янтарь» - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;
- напротив дома по ул. Комсомольская, 243 А - 5 мест;
- пл/р Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово - 5 мест;
- пл/р Хомутово (Весточка), на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- пл/р Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21 - 5 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;
- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;
- с. Березняки, ул. Зеленая, 20а, в районе магазина «Березка» - 5 мест;
- с. Санаторное, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;
- с. Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
