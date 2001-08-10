Студенты педколледжа учатся работать с пассажирами в аэровокзале Южно-Сахалинска

Главная воздушная гавань региона приняла на практику 36 студентов Южно-Сахалинского педагогического колледжа – будущих специалистов по сервису на транспорте. Молодые люди уже приступили к реальной работе с пассажирами под руководством лучших сотрудников аэровокзала, а по завершению практики часть из них может получить предложение о трудоустройстве.

Студенты осваивают обязанности агентов по регистрации, информации и обслуживанию маломобильных путешественников непосредственно в терминале аэропорта. Сначала для практикантов провели ознакомительную экскурсию по зданию аэровокзала, а затем за каждым закрепили опытного наставника.

Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», для кураторства отбирают сотрудников, которые получают больше всего положительных отзывов от пассажиров и руководства. Наставники прививают молодым людям корпоративную этику и задают высокие стандарты работы, что позволяет части практикантов ежегодно трудоустраиваться в авиагавань. Такие сотрудники проходят адаптацию быстрее и не испытывают сложностей при работе в профессиональных системах.

На первых этапах будущие агенты наблюдают за действиями наставников, вникают в нюансы автоматизированной регистрации в отечественных программах и запоминают схему обслуживания разных категорий – детей без сопровождения, людей с ограниченными возможностями здоровья и других. После этого студенты самостоятельно занимают места за стойками регистрации. Отдельно молодые люди отрабатывают детали оформления багажа и ручной клади на рейс. В реальных условиях практиканты демонстрируют знание нормативных документов и требований авиакомпаний. Аэровокзальная жизнь помогает им испытать себя в разных ситуациях – так же, как и при регистрации пассажиров.

Заведующая отделением «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко отметила, что одно дело – изучать регистрацию и оформление багажа за партой, и совсем другое – сталкиваться с этими задачами на практике. Колледж рад сотрудничать с аэровокзалом, команда которого задаёт для ребят высокую планку и хороший темп. Практикантам важно работать с профессионалами и знакомиться с передовыми технологиями, которыми славится авиагавань. Масштабный практикум завершится в воздушной гавани 6 июня 2026 года. После летних каникул студенты вернутся в аэровокзал – в конце осени им предстоит отрабатывать знания в сфере транспортной безопасности.