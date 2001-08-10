Более 54 тысяч жителей Сахалина и Курил проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 54 тысяч островитян приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства с момента старта кампании 21 апреля. Промежуточные итоги голосования – 2026 года обсудили на совещании в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона с участием представителей всех муниципальных образований – результаты голосования лягут в основу приоритетных проектов благоустройства на следующий год.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, заместитель министра Анна Сафина отметила высокую активность жителей и подчеркнула важность их участия в формировании современной городской среды. Она заявила, что итоги голосования позволят сделать города и сёла региона более комфортными и современными.

В 2026 году организаторы предложили жителям на выбор 52 территории. В Южно-Сахалинске выставили на голосование 8 объектов, в Анивском районе – 5, в Курильском районе – 4. В остальных муниципалитетах жители определяют судьбу 2–3 территорий.

Принять участие в онлайн-выборе могут жители Сахалинской области, достигшие 14 лет. Проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2027 году, можно до 12 июня. Сахалинская область ежегодно участвует в этом всероссийском мероприятии. Всего с 2019 года на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта благоустроили порядка 200 общественных пространств, из них 28 объектов привели в порядок в 2025 году.