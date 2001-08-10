Южно-сахалинская семья Алимовых отметила золотой юбилей супружества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 мая исполнилось ровно 50 лет со дня бракосочетания Николая Ивановича и Зои Михайловны Алимовых. С юбилейной датой супругов от имени мэра города поздравили сотрудники департамента внутренней политики, рассказали ТИА "Острова" в администрации областного центра.
Николай Иванович и Зоя Михайловна своим примером доказывают: счастливая семья строится на терпении, уважении и умении слышать друг друга. Секрет своего долгого супружества они формулируют просто: «Любить и слушать, все делать вместе». Юбиляры даже готовят вместе. За пять десятилетий они научились уступать, не копить обиды и радоваться каждому дню, проведенному рядом.
Николай Иванович родом из Кемеровской области, после срочной службы на Дальнем Востоке приехал в Южно-Сахалинск. Здесь встретил Зою Михайловну, которая родилась и выросла на Сахалине. Пара осталась жить и работать в областном центре.
- Семейные традиции испокон веков бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Отрадно, что сегодня в областном центре есть такой пример трепетного отношения к браку. Ваш совместный путь – лучшее доказательство истинного доверия и духовной близости. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царят уют, душевное тепло и радость, – говорится в приветственном адресе мэра Сергея Надсадина.
Отметим, пара поженилась 8 мая 1976 года. За это время супруги Алимовы вырастили двух дочерей, а сейчас отдают всю любовь шестерым внукам.
