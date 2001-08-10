Карьерные консультанты Сахалина трудоустроили 93 участницы женских клубов

С начала 2026 года карьерные консультанты провели 32 заседания женских клубов при Кадровом центре Сахалинской области, которые посетили 356 жительниц региона. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра, 93 участницы клубов уже успешно трудоустроились – таким образом, работу нашла каждая четвертая женщина, обратившаяся за помощью.

Специалисты помогают сахалинкам вернуться к профессиональной жизни, найти подходящую вакансию, пройти обучение, открыть собственное дело или оформить самозанятость. Эти мероприятия поддерживают проект губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Чаще всего участницы клубов трудоустраивались бухгалтерами, воспитателями и поварами. Некоторые женщины выбрали путь предпринимательства: они открыли свое дело или оформили самозанятость в таких направлениях, как индустрия красоты, бухгалтерские услуги, груминг, фуд-флористика, тренерская деятельность по пилатесу, производство кормов для животных, а также кафе напитков с бабл-ти.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила положительную динамику: за первые четыре месяца 2026 года женские клубы провели больше встреч, чем за аналогичный период прошлого года, а число участниц и количество трудоустроенных выросло. На встречах женщины учатся составлять резюме, проходить собеседования, управлять личными финансами, знакомятся с работодателями и успешными предпринимательницами. В этом году при Кадровом центре Сахалинской области открылся уже 14-й по счету женский клуб – новое объединение начало работу в Углегорске. Присоединиться к женским клубам может любая жительница региона, для этого достаточно обратиться в любой филиал Кадрового центра.