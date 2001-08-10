8 Мая 2026
12:57

Военные на Сахалине провели мини-парады для тружениц тыла в честь 81-й годовщины Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа поздравляют сахалинских ветеранов и тружеников тыла с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз военные организовали персональные мини-парады для двух тружениц тыла – Екатерины Селиверстовны Бондаревой и Прасковьи Ивановны Ведехиной. Именно их самоотверженный труд в годы войны внёс неоценимый вклад в общую Победу.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, перед женщинами выступили военнослужащие роты почётного караула и военный духовой оркестр. Подполковник Олег Шигалов – дирижёр оркестра – руководил музыкальным сопровождением церемонии. В честь ветеранов солдаты роты почётного караула прошли торжественным маршем. Сахалинские артисты дополнили программу: они исполнили композиции военных лет и всеми любимую песню «День Победы».

Ветераны не сдерживали слёз и подпевали артистам. На сегодняшний день военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине уже поздравили более двадцати ветеранов и тружеников тыла.

