В Южно-Сахалинске участника трудового фронта поздравили с Днем Победы с оркестром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре в преддверии Дня Победы продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник по уже доброй традиции приходит во дворы поколения Победителей. Сегодня в Южно-Сахалинске персональный парад прошел для участника трудового фронта Владимира Малашича.
Поздравил с наступающим Днем Победы Владимира Семёновича и его супругу Гитту Васильевну мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города поблагодарил Владимира Семёновича за труд на благо страны и Сахалинской области.
- Ваше поколение не просто отстояло независимость нашей Родины, но ценой неимоверных усилий восстановило ее. Мы безусловно гордимся вами и всегда готовы быть рядом, подставить плечо — это наш долг и священная обязанность. И сегодня важно сохранить память о вашем подвиге, передать ее нашим детям и воспитать тот патриотизм и любовь к Родине, которые есть у вас, - отметил мэр.
Теплые слова также прозвучали от представителей 68-го армейского корпуса, депутатов, волонтеров и юнармейцев.
Под звуки военного оркестра Восточного военного гарнизона торжественным маршем перед Владимиром Семёновичем прошла рота почетного караула 68-го армейского корпуса. Трогательное и праздничное настроение также создавали композиции военных лет и, конечно же, легендарная - «День Победы».
Сам Владимир Семёнович считает главным секретом своего долголетия активность и позитивный настрой. В свои 94 года он остается полон сил и энергии. Владимир Семёнович увлекается огородничеством, работает на своем садовом участке, а также всегда находит время для чтения книг и газет.
- Главное — жить в движении. И я все время этого придерживаюсь. И настроение нужно держать: чтобы оно всегда было хорошее, - сказал Владимир Семёнович.
Владимир Малашич родился в 1931 году в селе Ново-Воздвиженка Чулымского района Новосибирской области. В том же году переехал с родителями на Сахалин. В 1955 году он закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, а после трудился агрономом в колхозе. С 1983 года работал заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности обкома КПСС. В тот период в области были введены в действие птицефабрика им. 50-летия СССР и «Первомайская», комбинат «Тепличный», свинокомплекс «Ленинское знамя», мясокомбинат, комбикормовый завод, реконструирован Южно-Сахалинский молочный комбинат.
Владимир Семёнович награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, бронзовой и четырьмя серебряными медалями ВДНХ СССР. Является членом областного общественно-политического движения «Сахалинская гвардия».
