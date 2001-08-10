Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

SuperJob опросил экономически активных жителей Южно-Сахалинска и выяснил: 55 процентов респондентов высказались против объединения майских праздников в непрерывный период с 1 по 9 мая за счёт перераспределения январских выходных дней.

Инициативу ранее внесли в Общественной палате РФ – весенний период, по мнению авторов предложения, больше подходит для активности россиян и планирования семейного отдыха. Поддержали идею только 31 процент опрошенных. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе сервиса, противники нововведения заявили: «Это скажется на зарплате» и «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять». Сторонники же отметили, что погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе.

Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее женщин - одобряют 36 процентов против 26 процентов. Молодёжь до 35 лет и респонденты старше 45 лет поддерживают инициативу примерно одинаково: 33 и 34 процента соответственно. А вот среди граждан в возрасте от 35 до 45 лет сторонников оказалось меньше - всего 26 процентов.

Уровень образования также влияет на отношение к переносу выходных. Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, идею одобрили 46 процентов опрошенных. Среди обладателей высшего образования - только 26 процентов. Кроме того, с ростом доходов растёт и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 20 процентов, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей - уже 40 процентов. SuperJob проводил опрос с 29 апреля по 5 мая 2026 года.