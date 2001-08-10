Мэр Южно-Сахалинска проверил ремонт дороги на улице Амурской

Сергей Надсадин лично проконтролировал восстановление дорожного полотна на улице Амурской - от Коммунистического проспекта до Хабаровской. Глава города требует от подрядчиков привести Южно-Сахалинск в порядок и завершить основной объём ямочного ремонта до 1 июня 2026 года. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, после зимы и серии субботников ресурсы мобилизовали повсеместно: бригады восстанавливают дорожное и тротуарное покрытие, а также приступили к высадке цветов.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед главами муниципалитетов задачу оперативно привести населённые пункты в надлежащий вид. Сергей Надсадин подчеркнул: к 1 июня подрядчики обязаны закончить основной объём текущего ремонта, ко Дню России — устранить все мелкие недочёты, а затем сразу перейти к плановым работам на крупных объектах. В частности, на улице Комсомольской в южной части города специалисты полностью заменят асфальт, бордюры и отремонтируют тротуары.

Далее техника переместится на улицу Карла Маркса - на участке от Вокзальной до Амурской подрядчики запланировали фрезерование и укладку нового покрытия. Сейчас там обновляют тротуары. Начальник участка завода имени Федотова Андрей Шабров сообщил: дорожники выдерживают темп, а с установлением стабильных положительных температур бригады выйдут в ночные смены, чтобы гарантированно уложиться в срок.

Всего за месяц с момента запуска завода в Южно-Сахалинске заменили 12,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.