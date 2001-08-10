Аэровокзал «Южно-Сахалинск» бесплатно обслуживает ветеранов по программе повышенной комфортности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» полностью бесплатно предоставляет услуги повышенной комфортности ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также одному сопровождающему каждого такого пассажира. Программа действует в майские дни 2026 года, и сегодня, 7 мая, через авиагавань в Москву вылетает ветеран Татьяна Хусейновна Васильева. Сотрудники терминала встретили женщину на входе, оформили регистрацию без очереди на отдельной стойке и проводили в зал повышенной комфортности «Анива».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, сотрудники встречают льготных пассажиров на входе в терминал, оформляют регистрацию на стойке бизнес-класса и провожают в зал «Анива». Если воздушное судно стоит на удалённой стоянке, отдельный транспорт доставляет пассажиров к борту. К телетрапу гостя сопровождает сотрудник терминала. Начальник службы организации пассажирских перевозок Ирина Дё пояснила: за каждым ветераном закрепляют сотрудника, который встречает гостя на входе, оформляет регистрацию, провожает в зал и сопровождает к воздушному судну. Списки льготных пассажиров специалисты аэровокзала заранее согласуют с авиакомпаниями, поэтому к приезду ветерана в терминал у них уже готовы и зал, и маршрут до борта.

Чтобы воспользоваться программой, пассажиру достаточно подойти к стойке информации в зоне регистрации в день вылета или заранее позвонить в справочную аэровокзала по номеру +7 (4242) 559-505. Сегодня сотрудники комплекса встретили Татьяну Хусейновну Васильеву на входе, оформили регистрацию на отдельной стойке и проводили в «Аниву». До вылета пассажирка отдыхает в зале повышенной комфортности, к воздушному судну её сопроводят через телетрап. В 2025 году бесплатными услугами праздничной программы воспользовались почти 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» проводит такое обслуживание каждый год в майские дни — программу повторят и в 2027 году, к 82-й годовщине Победы.