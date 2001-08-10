С военнослужащими на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке.

На теоретических занятиях военнослужащие изучают взрывчатые вещества и разновидности мин, в том числе западного производства. Во время практических занятий, на специально подготовленной учебной точке, бойцы отрабатывают навыки по установке, обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин, растяжек и мин-ловушек, в том числе самодельных, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО.

Также мотострелки осваивают неуправляемый и управляемый способы подрыва различных видов мин и взрывчатых веществ.

Занятия с призывниками проходят под руководством опытных офицеров ветеранов боевых действий и организованы с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.