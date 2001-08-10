Подросток гонял по Холмску на незарегистрированном мотоцикле
11:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают за рыбой по доступным ценам

Сегодня, 7 мая, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу. Ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.

Камбала по цене 66 руб/кг:

- планировочный район Ново-Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б (магазин «Надежда»), – с 10.00;

- ул. Пограничная, 26 (торговая точка около ТЦ «Янтарь»), – с 10.00.

Камбала по цене 102 руб/кг, сельдь по цене 69 руб/кг:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10), – с 10.00;

- ул. Емельянова, 31/2, – с 10.00;

- планировочный район Луговое, ул. Дружбы, 56 (торговая точка на улице), – с 11.00;

- ул. Ленина, 252Б (ТЦ «Техник» торговое место Д10), – с 13.30.

Сельдь по цене 48 руб/кг:

- магазин «Дом Морепродуктов», ул. Поповича, 69Б, – с 10.00;

- магазин «Дом Морепродуктов», Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский»), – с 10.00;

- магазин «Дом Морепродуктов», ул. Есенина, 5 – с 10.00.

