9 мая в Южно-Сахалинске будет временно скорректирована схема дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 мая в Южно-Сахалинске будет временно скорректирована схема дорожного движения. Это связано с обеспечением безопасности при проведении торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Временные ограничения будут действовать 9 мая в период с 06:00 до 23:00. Движение всех видов транспортных средств будет закрыто на следующих участках:
- ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Священномученика Илариона Троицкого;
- ул. Горького от заезда на парковку исторического парка «Россия - моя история» до ул. Горнолыжной;
- Коммунистический пр. от пер. Алтайского до ул. Комсомольской;
- пер. Алтайский от ул. Горького до ул. Венской;
- пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской.
Кроме этого, будет скорректирована схема движения муниципальных автобусных маршрутов. Объезд будет осуществляться по Коммунистическому пр., ул. Комсомольской и ул. Пограничной.
Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршруты передвижения.
