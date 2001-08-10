9 мая в Южно-Сахалинске будет временно скорректирована схема дорожного движения. Это связано с обеспечением безопасности при проведении торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Временные ограничения будут действовать 9 мая в период с 06:00 до 23:00. Движение всех видов транспортных средств будет закрыто на следующих участках:

- ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Священномученика Илариона Троицкого;

- ул. Горького от заезда на парковку исторического парка «Россия - моя история» до ул. Горнолыжной;

- Коммунистический пр. от пер. Алтайского до ул. Комсомольской;

- пер. Алтайский от ул. Горького до ул. Венской;

- пр. Победы от площади Победы до ул. Комсомольской.

Кроме этого, будет скорректирована схема движения муниципальных автобусных маршрутов. Объезд будет осуществляться по Коммунистическому пр., ул. Комсомольской и ул. Пограничной.

Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршруты передвижения.