Аэровокзал Южно-Сахалинска переводит наземное обслуживание рейсов на цифровые инструменты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска переводит наземное обслуживание рейсов на цифровые инструменты – сотрудники фиксируют операции с помощью планшетов, а руководители смен отслеживают статус работ в реальном времени. Для пассажиров такие изменения остаются почти незаметными, хотя напрямую влияют на пунктуальность вылетов и скорость обработки багажа. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, система помогает службам точнее планировать ресурсы и оперативно реагировать на отклонения от графика.
Специалисты предприятия актуализировали технологические графики и расширили применение мобильных устройств на перроне. В одну смену сотрудники используют до 20 планшетов – устройства получили водители автолифтов, перронных автобусов, а также специалисты, отвечающие за загрузку и разгрузку багажа, почты и грузов. Цифровые помощники координируют работу спецтехники, что особенно важно в часы пиковой нагрузки, когда на перроне обслуживают несколько воздушных судов разных типов – от широкофюзеляжных лайнеров до грузовых бортов.
Светлана Давыдова, начальник производственно-диспетчерской службы АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», объяснила преимущества нововведения: цифровизация процессов позволяет отказаться от лишних радиопереговоров, каждый специалист видит свои задачи на экране планшета. Она добавила, что сотрудники не просто фиксируют этапы работы, но и накапливают данные для анализа процессов и поиска способов сократить временные потери при обслуживании воздушных судов.
До конца 2026 года аэровокзал планирует внедрить модули для автоматического согласования слотов и расширить функции контроля багажа (BRS). Эти решения позволят службам быстрее формировать сезонное расписание и сделают загрузку багажа на борт прозрачнее – бригадиры смогут проверять статус каждого чемодана в системе и оперативно передавать ведомости под борт воздушного судна.
