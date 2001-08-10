Военнослужащие ВВО на Сахалине осваивают стендовую стрельбу для борьбы с дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, которые только заключили первые контракты с Минобороны России, осваивают технику стендовой стрельбы. Беспилотники сегодня представляют главную опасность в зоне специальной военной операции – стрельба по спортивным тарелочкам поможет бойцам сбивать вражеские дроны из охотничьих ружей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» сахалинские инструкторы – опытные участники СВО – подготовили специальную площадку. Инструкторы установили там электрическую катапульту для запуска тарелочек и оборудовали огневую позицию. Специалист запускает воздушную мишень, а бойцы немедленно открывают огонь из охотничьих ружей с места.

В ходе таких занятий военнослужащие учатся быстро реагировать на внезапные угрозы. Стрельба по движущимся скоростным целям оттачивает их навыки поражения воздушных объектов – в условиях реального боя это позволит эффективнее уничтожать беспилотники противника.

