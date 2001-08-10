В Южно-Сахалинске ко Дню Победы подготовили программу праздничных мероприятий

В областном центре пройдут торжественные мероприятия, праздничные и театрализованные концерты, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожан и гостей Южно-Сахалинска ждет насыщенная культурная программа.

В 10.00 на площади Победы начнется военный парад, после чего в 10.30 стартует шествие «Бессмертного полка».

Дневная программа развернется на различных площадках городского парка имени Ю. А. Гагарина. С 11.30 до 15.00 можно будет принять участие в квесте «Курс молодого бойца», иммерсивном спектакле «Концерт, который спасал», посетить тематические мастер-классы и интерактивные фотозоны, а также показ фильмов о Великой Отечественной войне в стеклянном павильоне.

В 11.30 на стадионе «Космос» пройдет акция «Триумф Победы». Сотни пар исполнят торжественный вальс в честь 9 мая, после чего состоится праздничный концерт. В 12.00 на перроне станции Комсомольской в городском парке откроют летний сезон детской железной дороги.

Вечерняя программа в Южно-Сахалинске начнется в 20.30 на площади Победы. Для горожан подготовлен праздничный концерт с участием сахалинских артистов, который завершится в 22.00 салютом.

К празднованию 9 Мая присоединятся дома культуры планировочных районов и сел городского округа. Ряд мероприятий пройдет в преддверии Дня Победы. В Весточке на площадке возле дома культуры «Электрон» 8 мая в 13.00 состоится праздничное мероприятие «Глазами тех, кто был в бою». Для жителей Березняков в доме культуры «Родник» организуют вечернюю концертную программу «Салют Победы не померкнет», а «Старорусский ДК» проведет концерт «Помним сердцем» - начало в 18.00. Жителей села Санаторного ждут на праздничную концертную программу 8 мая в 15.00 возле санатория «Синегорские минеральные воды».

Жителей Дальнего 9 мая в 11.00 приглашают к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны, где также пройдет митинг «Поклонимся великим тем годам» с торжественным возложением венка. Возле дома культуры Дальнего в 17.30 состоится театрализованный концерт «Звезда Победы».

В планировочном районе Ново-Александровск центр народной культуры «Радуга» 9 мая в 17.00 представит праздничный концерт «Май. Весна. Победа». В Луговом в 15.00 на площадке возле ТЦ «Странник» (ул. Дружбы, 56) выступит фронтовая бригада с программой «Победный май».

Для жителей села Ключи в доме культуры 9 мая в 14.00 организуют театрализованный концерт «Памяти твоей верны, Победа!». В Синегорске праздничная программа «Победный май» состоится 10 мая в 14.00 на центральной площади села.

Добавим, в День Победы тематические программы пройдут также в музеях, арт-пространствах и учреждениях культуры областного центра.

Обращаем внимание, что время начала концертных программ и их содержание могут быть скорректированы по погодным и другим условиям. Информацию можно уточнить у организаторов в домах культуры.