Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность парка Гагарина к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оценил готовность городского парка имени Гагарина к новому летнему сезону. Глава города проверил территорию и уделил особое внимание вопросам благоустройства. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации областного центра, основные работы после зимы уже завершили.

Сотрудники парка провели серию массовых субботников, частично заменили освещение и перенастроили архитектурную подсветку. К 9 мая отремонтированная лодочная станция выпустит на воду катамараны. Полностью подготовили к приёму посетителей и спортивную зону. Стадион "Космос" открывается в шесть утра для желающих побегать, на тренажёрных площадках проходят бесплатные занятия. Теннисные корты, батуты и зона воркаута уже работают и пользуются популярностью.

Зона аттракционов переходит на новый уровень развития с частными инвестициями. Концессионер Константин Резницкий рассказал, что соглашение с городом рассчитано на пять лет. За это время компания установит не менее 15 новых аттракционов – от детских до экстремальных. Первые шесть современных каруселей компания уже закупила и доставит в Южно-Сахалинск в ближайшие два месяца.

Сергей Надсадин подчеркнул, что задача властей – продолжать развивать парк, чтобы здесь удобно отдыхали жители любого возраста. Процесс отлажен, работы активно ведутся. В ближайшее время рабочие завершат восстановление асфальта на аллеях и дорожках, а также высадят цветы и саженцы деревьев.