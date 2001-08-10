Мэр Южно-Сахалинска проверил готовность парка Гагарина к летнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оценил готовность городского парка имени Гагарина к новому летнему сезону. Глава города проверил территорию и уделил особое внимание вопросам благоустройства. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации областного центра, основные работы после зимы уже завершили.
Сотрудники парка провели серию массовых субботников, частично заменили освещение и перенастроили архитектурную подсветку. К 9 мая отремонтированная лодочная станция выпустит на воду катамараны. Полностью подготовили к приёму посетителей и спортивную зону. Стадион "Космос" открывается в шесть утра для желающих побегать, на тренажёрных площадках проходят бесплатные занятия. Теннисные корты, батуты и зона воркаута уже работают и пользуются популярностью.
Зона аттракционов переходит на новый уровень развития с частными инвестициями. Концессионер Константин Резницкий рассказал, что соглашение с городом рассчитано на пять лет. За это время компания установит не менее 15 новых аттракционов – от детских до экстремальных. Первые шесть современных каруселей компания уже закупила и доставит в Южно-Сахалинск в ближайшие два месяца.
Сергей Надсадин подчеркнул, что задача властей – продолжать развивать парк, чтобы здесь удобно отдыхали жители любого возраста. Процесс отлажен, работы активно ведутся. В ближайшее время рабочие завершат восстановление асфальта на аллеях и дорожках, а также высадят цветы и саженцы деревьев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
10:35 30 Апреля Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Вчера Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?