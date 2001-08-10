Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кадровые центры Сахалинской области закрыли более 2 тысяч вакансий за четыре месяца. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего работодатели заявили 4218 вакансий на 12 040 рабочих мест

Чаще всего специалисты закрывали вакансии водителей автомобилей, бухгалтеров, делопроизводителей, кладовщиков, поваров, продавцов-кассиров, младших воспитателей, обработчиков рыбы, охранников, слесарей, уборщиков и дворников, а также инженеров, механиков, энергетиков, специалистов по кадрам, экономистов и медицинских работников.

«Увеличилось и количество заявленных рабочих мест: сейчас их 12 040, что почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что работодатели активно ищут сотрудников, а кадровые консультанты помогают быстрее находить подходящих кандидатов», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Каждого работодателя сопровождает персональный кадровый консультант. Специалист помогает разместить вакансию, уточнить требования к кандидатам, подобрать соискателей, организовать ярмарку вакансий или открытый отбор, а также рассказать о мерах поддержки и возможностях обучения.

Получить консультацию по подбору сотрудников, размещению вакансий и мерам поддержки можно в любом региональном Кадровом центре.