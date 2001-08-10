Почти каждый шестой житель Южно-Сахалинска пожалел о том, что последовал советам нейросети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15% жителей Южно-Сахалинска пожалели о том, что последовали советам искусственного интеллекта в личных вопросах. При этом 44% опрошенных не испытывают сожалений, а каждый четвертый вообще игнорирует рекомендации нейросети, рассказали ТИА «Острова» в сервисе SuperJob, специалисты которого опросили экономически активных горожан, имеющих опыт использования нейронных сетей.

Практика обращений к ИИ за личными советами прочно вошла в повседневную жизнь южносахалинцев: 47% респондентов хотя бы раз запрашивали у нейросети рекомендации по взаимоотношениям, здоровью, карьере или психологии.

Женщины проявляют чуть большую готовность к диалогу с машиной – 52% горожанок просили совета у ИИ против 41% мужчин.

Ожидаемо самую высокую коммуникабельность с нейросетями демонстрируют респонденты младше 35 лет: среди них доля обращавшихся достигает 65%, тогда как среди людей старше 45 лет – всего 34%.

Чаще за личными рекомендациями к искусственному интеллекту приходят горожане с доходом до 100 тысяч рублей в месяц (59% против 41% среди зарабатывающих от 150 тысяч).

Из тех, кто получил от ИИ советы, рекомендациям следуют 6 из 10 опрошенных. Каждый четвертый игнорирует машинные подсказки. Еще 15% затруднились оценить применимость советов – чаще всего потому, что не относятся к таким рекомендациям серьезно. Женщины оказались менее лояльны к ИИ и, судя по данным, реже интерпретируют его советы удачно: 19% горожанок пожалели о том, что последовали рекомендациям нейросети. Кроме того, женщины чаще получали от ИИ советы, которыми в итоге пренебрегли (34% против мужских показателей).

Контекстный анализ комментариев показал: чаще всего южносахалинцы обращаются к ИИ по вопросам здоровья – составить план визитов к врачам, расшифровать результаты анализов, уточнить методы лечения и диагностики.

В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк: от помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказа назойливому поклоннику до серьезных вопросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки. Опрос проводился с 20 по 23 апреля 2026 года.