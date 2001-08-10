На Сахалине подопечные центра "Долголетие" сыграли в интеллектуальную игру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра в преддверии 9 Мая совершили увлекательное путешествие по страницам военной истории в формате интеллектуального состязания. Игру под названием «Память в сердцах храним...» принял центр социального обеспечения «Долголетие» 5 мая 2026 года – организаторы собрали маломобильных граждан, чтобы проверить их знания о героических страницах прошлого.
Организаторы разбили программу на несколько тематических блоков, каждый из которых бросал участникам вызов. Вспоминая ключевые даты Великой Отечественной войны, гости центра называли исторические эпизоды – прорыв блокады Ленинграда и оборону Брестской крепости.
Участники узнавали выдающихся полководцев и героев по архивным фотографиям и словесным портретам. Кроме того, импровизированный «кинозал» и «радиоточка» позволили им угадывать мелодии и строчки песен военных лет. Отдельный блок открыл для присутствующих мир солдатского фольклора – фронтовые прозвища, которыми бойцы награждали оружие и боевую технику.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, выбранный формат позволил пожилым людям не только проверить собственные знания, но и создать необычайно доверительную атмосферу. Каждый гость центра получил возможность поделиться с соседом по столу личными воспоминаниями, рассказать семейные истории и просто выплеснуть накопившиеся эмоции. Самой ценной частью встречи организаторы назвали взаимную поддержку участников и их живой, неподдельный интерес к исторической правде.
Подобные интеллектуальные игры, приуроченные к памятным датам, решают сразу несколько важных задач. Они помогают сохранить историческую память в сердцах новых поколений, укрепляют незримую связь между современниками и ветеранами, а главное – дарят положительные эмоции всем, кто приходит на встречу. Мероприятие «Память в сердцах храним...» стало ещё одним шагом к тому, чтобы подвиг народа остался в сердцах людей.
