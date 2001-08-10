Шесть команд поборолись в пяти раундах интеллектуального турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «Чугун» набрала 44 балла и вырвалась вперед после третьего этапа интеллектуального квиза «360°», который прошел в главной библиотеке Сахалина 30 апреля 2026 года. Следом за лидером расположились «Сковородочка» с 36 баллами и «Арабские лошади» – 31 балл. Турнир вышел на финишную прямую: в мае состоится заключительный раунд, где участники определят абсолютного победителя сезона.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие собрало шесть ярких команд, которые проверили эрудицию, логику и слаженность действий. Участниками встречи стали коллективы с запоминающимися названиями: «Огурцы», «Чугун» (ранее – «Легенды»), «Сковородочка», «Арабские лошади», «Звёзды Голливуда» и «Надежда».

Программа турнира включала пять раундов. Участники угадывали фильмы и мультфильмы по эмодзи, решали логические задачи, проходили визуальный тур «Смотрим на экран», отвечали на вопросы о медицине. Завершался квиз раундом с повышенным уровнем сложности – команды делали ставки на свои знания. Библиотека приглашает всех любителей интеллектуальных игр поддержать участников финала и стать частью события, объединяющего молодежь Сахалина.