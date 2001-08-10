Шесть команд поборолись в пяти раундах интеллектуального турнира "360°" на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда «Чугун» набрала 44 балла и вырвалась вперед после третьего этапа интеллектуального квиза «360°», который прошел в главной библиотеке Сахалина 30 апреля 2026 года. Следом за лидером расположились «Сковородочка» с 36 баллами и «Арабские лошади» – 31 балл. Турнир вышел на финишную прямую: в мае состоится заключительный раунд, где участники определят абсолютного победителя сезона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие собрало шесть ярких команд, которые проверили эрудицию, логику и слаженность действий. Участниками встречи стали коллективы с запоминающимися названиями: «Огурцы», «Чугун» (ранее – «Легенды»), «Сковородочка», «Арабские лошади», «Звёзды Голливуда» и «Надежда».
Программа турнира включала пять раундов. Участники угадывали фильмы и мультфильмы по эмодзи, решали логические задачи, проходили визуальный тур «Смотрим на экран», отвечали на вопросы о медицине. Завершался квиз раундом с повышенным уровнем сложности – команды делали ставки на свои знания. Библиотека приглашает всех любителей интеллектуальных игр поддержать участников финала и стать частью события, объединяющего молодежь Сахалина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
10:35 30 Апреля Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Вчера Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?