Военнослужащие на Сахалине отрабатывают захват опорных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа, заключившие контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении на Сахалине, осваивают тактику захвата опорных пунктов условного противника. Программа подготовки на полигоне «Троицкий» включает элементы, которые инструкторы внедрили в обучение бойцов с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят максимально динамично. Инструктор с позывным Цыган рассказал, что военные применяют средства имитации – дымы, взрывпакеты и холостые патроны. Окопы, блиндажи и позиции для тренировок на полигоне очень похожи на те, которые использует противник в зоне СВО.

Опытные сахалинские инструкторы – участники СВО – выработали целый набор приемов и методов. Эти наработки позволяют поднять профессиональный уровень военнослужащих и подготовить их к выполнению боевых задач.