По Народной программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые предложения сформировали на круглом столе «Доступная культура: наследие, проекты и новые возможности».

Первое — продолжить ремонт и оснащение региональных и муниципальных учреждений культуры. По подсчётам экспертов, в ближайшие пять лет необходим построить и отремонтировать как минимум 50 детских домов искусств.

«Художник, который приходит обучать ребят в светлый класс, где есть и холсты, и краски, и мольберты, с большим желанием будет вдохновлять ребят на создание шедевров, а молодой человек, который мечтает исполнить симфонию Дмитрия Шостаковича, обязательно сделают это, потому в его детской школе искусств были все необходимые музыкальные инструменты», — сказала директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк.

Участники круглого стола предложили создать условия для производства семейных отечественных фильмов и мультфильмов к 2030 году, запустить на площадках «Яндекса» и «ВКонтакте» специальную семейную сертификацию для учреждений культуры.

«Пускай семьи с детьми сами ставят оценки театрам, филармониям, музеям с точки зрения не только их содержания, интересности, но и с точки зрения доступности для посещения. Такие учреждения, подобно как в Яндексе есть знак «Хорошее место», будут получать знак «Друг семьи», — пояснила Екатерина Манюк.

Отдельный блок касался поддержки литературы о специальной военной операции. Участники круглого стола предложили Минпромторгу активнее рассказывать о них, а книжным сетям — размещать их издания на самых видных местах.

Екатерина Манюк подчеркнула, что важно продолжить поддержку школьных музеев как первых центров формирования культурного кода. Она также указала на необходимость создания качественных учебников по истории родного края: с 1 сентября 2025 года введён соответствующий модуль для 5-7-х классов, но не в каждом регионе есть пособия, одобренные Минпросвещения.

Кроме того, прозвучало предложение расширить географию и состав участников программы «Больше, чем путешествие», включив в неё не только победителей конкурсов и отличников.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Культура» и мероприятий народной программы «Единой России» удалось заложить фундамент для будущего развития отрасли, делая акцент на модернизацию инфраструктуры, развитие творческого потенциала и цифровизацию.

В рамках новой Народной программы отремонтируют и получат новое оборудование региональные филармонии. А в учреждениях культуры начнут открываться детские культурно-просветительские центры.

Также она подвела итоги реализации народной программы в сфере культуры за пять лет.

«За 6 лет создано, реконструировано и капитально отремонтировано более трёх тысяч объектов культуры, современное оборудование получили более 7 тысяч организаций, поддержано около 10 тысяч творческих проектов и программ», — рассказала она.

Татьяна Голикова напомнила, что в 2025 года на смену нацпроекту «Культура» пришёл проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В него вошли самые востребованные мероприятия и появились новые проекты.

«Что важно — традиционно в него включены мероприятия народной программы. В прошлом году модернизировано, оснащено более тысячи учреждений культуры и поддержано почти 300 творческих проектов. Хочу отметить в этом контексте партийный проект «Культура малой Родины», который был инициирован в 2017 году «Единой Россией». По направлению «Местный дом культуры» на текущий капитальный ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры на селе и в малых городах численностью до 50 тысяч человек с 2021 по 2025 годы было направлено 6,2 миллиарда рублей для более чем 8 тысяч учреждений. В этом году в программе будут участвовать ещё почти полторы тысячи ДК», — заключила она.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

«В течение пяти лет в муниципалитетах Сахалинской области удалось отремонтировать десятки учреждений культуры, а в некоторых населенных пунктах — построить новые. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и благодаря Народной программе Единой России в каждом округе Сахалина и Курил сегодня работают площадки, где можно проводить разные форматы мероприятий — от гастролей танцевальных и вокальных коллективов до выездных театральных спектаклей и передвижных выставок. Конечно, особое внимание мы уделяем сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Сахалина, которые сегодня проживают у нас. Их ежегодные праздники — Тени Гу и обряд кормления Хозяина моря — уже стали региональным культурным брендом. Хочется, чтобы на уроках краеведения в островных школах уделяли больше внимания культурному наследию КМНС. И, конечно, история и культура коренных народов, которые первыми осваивали Сахалин, должны найти свое отражение в новых учебниках по истории родного края», - отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.