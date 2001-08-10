Эксперты ВТБ: для эффективного управления финансами лучше иметь несколько накопительных счетов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты ВТБ подсчитали, что для максимально эффективного управления текущими финансами нужно в среднем от 3 до 5 накопительных счетов. Этот простой инструмент помогает распределять финансовые потоки так, чтобы под каждую цель был свой «кошелек».
Можно открыть одновременно несколько накопительных счетов с любым способом начисления процентов и к каждому из них поставить свою финансовую цель. Это дополнительный инструмент, который поможет копить эффективнее и быстрее, говорят в ВТБ. Необходимо указать сумму и срок, а дальше автоматически появится подсказка, сколько нужно переводить на счет ежемесячно, чтобы достичь этой цели.
После создания цели можно написать себе мотивирующее письмо или выбрать подходящий текст из уже предложенных вариантов. Оно появится как напоминание, если вдруг с ВТБ-счета клиент решит перевести средства.
«Накопительный счет – это очень гибкий, но при этом действенный инструмент управления своими денежными потоками. Клиенты используют его как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты. Мы решили сделать этот инструмент еще более функциональным, чтобы наши клиенты могли увеличивать свои сбережения в два раза быстрее», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
