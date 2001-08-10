Сахалинский ветеран Павел Щербак отметил 92-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ветеран Великой Отечественной войны и участник трудового фронта Павел Данилович Щербак отметил 92-й день рождения. Главный секрет своего долголетия именинник объяснил просто: «Любимая жена рядом» – с супругой Нелли Иннокентьевной он прожил в браке более 70 лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, ветерана поздравили сотрудники ведомства от имени мэра областного центра Сергея Надсадина. Павел Щербак родился 25 апреля 1934 года на Донбассе. В годы Великой Отечественной войны он наравне со взрослыми трудился в колхозе.

В послевоенное время ветеран служил на флоте во Владивостоке, затем работал механиком на китокомбинате на Курильских островах. В Южно-Сахалинск Павел Данилович переехал в 50-х годах. Здесь он нашел свое профессиональное призвание – устроился на железную дорогу, где до выхода на пенсию проработал машинистом локомотива.

На Сахалине ветеран обрел и личное счастье. Вместе с супругой Нелли Иннокентьевной они воспитали двоих детей, а теперь радуются успехам внуков и правнуков. Несмотря на почтенный возраст, Павел Данилович увлекается автомобилями. Хотя зрение уже не позволяет ему самому садиться за руль, он с удовольствием смотрит передачи и читает о машинах, оставаясь в курсе всех новинок. Свой 92-й день рождения ветеран встретил в прекрасном расположении духа.