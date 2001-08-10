Семья Павловских, Тарасовых представит Сахалинскую область в финале конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семья из Сахалинской области – Павловских, Тарасовых – прошла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Летом 2026 года победители полуфинала отправятся в Москву, где вместе с представителями других округов поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Как рассказали ТИА «Острова» в АНО «Россия – страна возможностей», полуфинал во Владивостоке объединил 56 семей Дальневосточного федерального округа. Участники выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий, включая викторину Знание.Игра от Российского общества «Знание». Часть испытаний организаторы посвятили культурному коду России – ключевой теме второго сезона. Саму программу полуфиналов назвали «Быть семьей».

Победителями полуфинала стали представители девяти регионов ДФО: три семьи из Хабаровского края, две из Якутии и по одной из Бурятии, Забайкалья, Приморья, Амурской области, Магаданской области, Еврейской автономной области и Сахалинской области. За выход в финал боролись команды из 10 регионов. Больше всего участников направили Забайкальский край (14 семей) и Хабаровский край (12 семей), а Сахалинскую область представляли три семьи.

Сахалинская команда Павловских и Тарасовых – многодетная семья из Холмска и Корсакова. Родители воспитывают пятерых детей и находятся в браке более двадцати лет. Финалисты признались, что не ждали победы: «Все семьи позитивные и добрые, не чувствуется конкуренции. Именно общение, знание друг друга помогло нам выиграть. Быть семьей – это любить, уважать, быть сплоченными».

Финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в День семьи, любви и верности – 8 июля 2026 года – в Москве. Все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России. Окружные полуфиналы проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Заключительный очный полуфинал состоится с 11 по 14 мая в Уфе для семей Приволжского федерального округа.

Всего на второй сезон конкурса зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс «Это у нас семейное» входит в национальный проект «Семья». Среди партнеров конкурса – ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российское общество «Знание», МГУ, киностудия «Союзмультфильм», «Почта России», социальная сеть «Одноклассники» и другие организации.