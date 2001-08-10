Два сахалинских сквера признаны образцовыми на федеральном уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два сахалинских проекта благоустройства признаны одними из лучших в России. Сквер «Щит и меч» в Южно-Сахалинске и сквер имени Героя Советского Союза С.Е. Валентеева в Холмске включены в Федеральный реестр лучших практик.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве строительства и ЖКХ РФ, итоги ежегодного отбора подвёл Минстрой России. Экспертная комиссия оценивала качество исполнения, новизну решений, а также то, как проекты повлияли на жизнь городов - и в экономике, и в социальной сфере.

Всего на конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов страны. В реестр попали только 43 проекта. Сахалинская область оказалась в их числе.

Благоустройство общественных территорий проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Её включили в национальный проект «Инфраструктура для жизни» по решению президента Владимира Путина.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что год от года растёт не только количество, но и качество представленных проектов. По его словам, федеральный реестр помогает регионам обмениваться опытом, подсматривать удачные находки и быстрее преображать парки, скверы и набережные.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов назвал включение двух островных проектов в реестр признанием командной работы. Скверы, по его словам, стали любимыми местами отдыха благодаря качественной проработке и вниманию к деталям.

Всего за время действия нацпроектов в стране обновили больше 80 тысяч пространств. На Сахалине и Курилах преобразили свыше 200 общественных территорий, из них 28 - только в прошлом году.