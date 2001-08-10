Мамы с малышами бесплатно занимаются спортом в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжают помогать женщинам, которые готовятся стать мамами или уже воспитывают маленьких детей. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска,

Одно из самых востребованных направлений — бесплатные фитнес-тренировки «Мама + малыш» в центре водных видов спорта «Волна». Женщины могут заниматься своим здоровьем и восстанавливаться после родов, не оставляя детей дома. Малыши часто с интересом присоединяются к упражнениям.

Екатерина Лоскутникова, молодая мама и специалист по связям с общественностью школы №7, ходит на тренировки с дочкой. По её словам, проект помогает отвлечься от повседневных дел, привести себя в форму, пообщаться с другими мамами и провести время с пользой.

Занятия ведут опытные тренеры. Кроме того, в рамках проекта проводят аквааэробику для будущих мам, встречи с экспертами, семейные фестивали. Также работает школа нянь.

Татьяна Котвицкая, мама троих детей, отметила, что быть родителем — это счастье и ежедневный труд. Она подчеркнула, что проект поддерживают губернатор Валерий Лимаренко, администрация города и мэр Сергей Надсадин. «Счастливое материнство» — это не просто инициатива, а реальная помощь каждой женщине.

Программа расширяется: сегодня мамам предлагают образовательные, культурные и спортивные мероприятия.