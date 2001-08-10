В главной библиотеке Сахалина открылась выставка для будущих мам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «С заботой о будущей маме». Она приурочена ко Дню беременных, который отмечается 7 апреля. Экспозиция заработала 31 марта 2026 года и разбита на четыре смысловые части.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, первый раздел называется «Скоро буду мамой». Там собраны издания о том, как меняется организм во время беременности, как правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Второй раздел - «Ключи к сердцу» - посвящён воспитанию и построению доверительных отношений с ребёнком с первых дней. В третьем разделе «Забота в нежных руках» можно найти практические советы по уходу за младенцем: кормление, купание, организация сна. Четвёртая секция - «Первое чтение для малыша» - предлагает яркие книги для самых маленьких, которые помогают развивать речь и воображение.

Выставка работает в Центре мобильного библиотечного обслуживания. Посмотреть её можно до 30 апреля. Потом все книги станут доступны в читальном зале и для выдачи на дом. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-25.