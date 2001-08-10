Долинский хлеб победил в двух номинациях всероссийского конкурса

АО "Долинский хлебокомбинат" завоевал награды на XVII Всероссийском конкурсе "Лучший хлеб России - 2026" сразу в двух номинациях, пишет astv.ru.

Так, предприятие получило Большой Кубок - за хлеб "Десять злаков" из пшеничной муки высшего сорта - и Малый Кубок (III степень) - за хлеб "Заливной" из пшеничной муки высшего сорта.

"Задача была не из простых: доставить хлеб с Сахалина в Москву - а это тысячи километров пути, - при этом срок годности изделия составляет всего 24 часа. Мы взяли хлеб из ночной выпечки, ещё горячим, и организовали оперативную транспортировку. Сомнения были, но они оказались напрасными: мы доказали, что можем быть лучшими даже за пределами нашей области", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора АО "Долинский хлебокомбинат" Сергей Добреля.

Это достижение вносит весомый вклад в развитие пищевой промышленности региона и всей страны, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

В ведомстве подчеркнули, что успех на всероссийском конкурсе стал возможен благодаря отточенной технологии производства, строгому контролю качества на всех этапах и, конечно же, слаженной работе коллектива.