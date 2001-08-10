Древнее искусство письма объединило любителей восточной культуры в Южно-Сахалинске

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл мастер-класс по китайской каллиграфии. Гости встречи познакомились с древним искусством написания иероглифов и попробовали себя в роли художников-каллиграфов.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие состоялось 28 марта и собрало всех, кто интересуется восточной культурой. Участникам объяснили, что китайская каллиграфия — это не просто письмо, а особая философия, помогающая обрести гармонию и получить удовольствие от творчества.

Под руководством мастера гости узнали о «Четырёх драгоценностях кабинета учёного» - кисти, туши, тушечнице и бумаге, которые необходимы для занятий. Каждый участник научился правильно держать кисть и в итоге создал собственный иероглиф «Весна», забрав его домой на память. Специалист библиотеки Мане Оганесян отметила, что китайская каллиграфия похожа на танец души и диалог между человеком и вечностью.