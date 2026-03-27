Более 240 нарушений ПДД выявили сахалинские автоинспекторы за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, за сутки автоинспекторы пресекли 243 нарушения правил дорожного движения. Четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения, отстранили от управления. Еще 16 человек сели за руль, не имея на это прав, либо были лишены водительских удостоверений по решению суда.

Среди других нарушений - выезд на встречную полосу (три случая), управление автомобилем без номеров или с незарегистрированным транспортом (по одному случаю), тонировка (62 нарушения), технические неисправности (22 случая). Два водителя нарушили правила перевозки детей, а два пешехода переходили дорогу в неположенном месте. Пять водителей привлекли за неправильную парковку или игнорирование дорожных знаков.

Кроме того, 17 автовладельцев не оплатили вовремя штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Девять автомобилей отправили на спецстоянку. Стационарные камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 1791 нарушение.