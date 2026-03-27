Более 240 нарушений ПДД выявили сахалинские автоинспекторы за сутки

Более 240 нарушений ПДД выявили сахалинские автоинспекторы за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали бы люди. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, за сутки автоинспекторы пресекли 243 нарушения правил дорожного движения. Четырех водителей, находившихся в состоянии опьянения, отстранили от управления. Еще 16 человек сели за руль, не имея на это прав, либо были лишены водительских удостоверений по решению суда.

Среди других нарушений - выезд на встречную полосу (три случая), управление автомобилем без номеров или с незарегистрированным транспортом (по одному случаю), тонировка (62 нарушения), технические неисправности (22 случая). Два водителя нарушили правила перевозки детей, а два пешехода переходили дорогу в неположенном месте. Пять водителей привлекли за неправильную парковку или игнорирование дорожных знаков.

Кроме того, 17 автовладельцев не оплатили вовремя штрафы, выписанные Госавтоинспекцией. Девять автомобилей отправили на спецстоянку. Стационарные камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 1791 нарушение.

