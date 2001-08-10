09:28, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ открыл современный, удобный офис на улице Комсомольская, д. 259в – в бизнес-центре «Столица». Он будет обслуживать корпоративных и частных клиентов, включая уровень «Привилегия». Это первый офис банка в городе, реализованный в новом формате: следующим обновят отделение на ул. Ленина.
Новый офис расположен в части города с хорошей транспортной и пешеходной доступностью. Здесь находятся госучреждения, медцентры, спортивные школы, рестораны и другие точки притяжения горожан. В отделении площадью свыше 360 кв. м работают 13 специалистов, внедрены новые технологические и сервисные стандарты. В частности, за счет увеличения штата и электронной навигации снижено время ожидания.
- В Сахалинской области сегодня уже работают 8 офисов и удаленных точек обслуживания ВТБ, услуги банка также доступны в 87 областных отделениях Почты России. Это значительный физический охват, но мы не останавливаемся и географически движемся на труднодоступный север области – в частности, через наш выездной сервис. Сегодня мы открыли новый офис в бизнес-центре "Столица", в нем реализованы самые передовые решения в сфере банковского обслуживания, – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
От имени министерства финансов Сахалинской области коллектив банка поздравила первый заместитель министра Татьяна Улиганец. Она отметила важность расширения доступности качественных финансовых услуг для жителей областного центра и поблагодарила банк за вклад в развитие экономики региона.
- Открытие нового офиса в таком проходимом и удобном месте, как БЦ «Столица» - это всегда радостное событие для горожан. Это значит, что услуги банка становятся еще доступнее, а значит, и комфортнее для людей. ВТБ не только внедряет современные технологии для удобства клиентов, но и остается надежным партнером в реализации социально значимых проектов. Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество, особенно в сфере повышения финансовой грамотности населения. Уверена, что в новом, современном пространстве коллективу банка будет работать еще комфортнее и результативно", — подчеркнула Татьяна Улиганец.
Отделение работает с 9 до 19 часов по будням и с 10 до 15 часов в субботу. Два банкомата с поддержкой операций по QR-коду доступны в круглосуточном режиме.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
07:49 Сегодня Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
10:58 Сегодня Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за смертельное ДТП
09:30 Сегодня Четверых пьяных водителей задержали на Сахалине за сутки
13:09 Вчера Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
14:06 6 Марта Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 Вчера Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?