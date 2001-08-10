В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ открыл современный, удобный офис на улице Комсомольская, д. 259в – в бизнес-центре «Столица». Он будет обслуживать корпоративных и частных клиентов, включая уровень «Привилегия». Это первый офис банка в городе, реализованный в новом формате: следующим обновят отделение на ул. Ленина.

Новый офис расположен в части города с хорошей транспортной и пешеходной доступностью. Здесь находятся госучреждения, медцентры, спортивные школы, рестораны и другие точки притяжения горожан. В отделении площадью свыше 360 кв. м работают 13 специалистов, внедрены новые технологические и сервисные стандарты. В частности, за счет увеличения штата и электронной навигации снижено время ожидания.

- В Сахалинской области сегодня уже работают 8 офисов и удаленных точек обслуживания ВТБ, услуги банка также доступны в 87 областных отделениях Почты России. Это значительный физический охват, но мы не останавливаемся и географически движемся на труднодоступный север области – в частности, через наш выездной сервис. Сегодня мы открыли новый офис в бизнес-центре "Столица", в нем реализованы самые передовые решения в сфере банковского обслуживания, – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

От имени министерства финансов Сахалинской области коллектив банка поздравила первый заместитель министра Татьяна Улиганец. Она отметила важность расширения доступности качественных финансовых услуг для жителей областного центра и поблагодарила банк за вклад в развитие экономики региона.

- Открытие нового офиса в таком проходимом и удобном месте, как БЦ «Столица» - это всегда радостное событие для горожан. Это значит, что услуги банка становятся еще доступнее, а значит, и комфортнее для людей. ВТБ не только внедряет современные технологии для удобства клиентов, но и остается надежным партнером в реализации социально значимых проектов. Мы высоко ценим наше плодотворное сотрудничество, особенно в сфере повышения финансовой грамотности населения. Уверена, что в новом, современном пространстве коллективу банка будет работать еще комфортнее и результативно", — подчеркнула Татьяна Улиганец.

Отделение работает с 9 до 19 часов по будням и с 10 до 15 часов в субботу. Два банкомата с поддержкой операций по QR-коду доступны в круглосуточном режиме.