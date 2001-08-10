В Южно-Сахалинске поздравили лучших работников сферы бытового обслуживания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре народного творчества прошла торжественная церемония, посвящённая Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр города Сергей Надсадин. Он подчеркнул значимость отрасли для каждого жителя.

- Именно из вашей работы, из ежедневных и порой незаметных на первый взгляд дел складывается то, что мы называем качеством жизни. Горожане доверяют вам самые разные задачи: от заботы о красоте и исправности техники до создания уюта в доме. И за каждым таким обращением стоит ваше мастерство, кропотливый труд и искреннее желание предоставить людям качественные услуги, - отметил глава города.

Сегодня сфера бытовых услуг Южно-Сахалинска — это живая, активно развивающаяся среда. В городе работают более 900 профильных предприятий, а уровень обеспеченности населения услугами вдвое превышает базовые нормативы. Как подчеркнул глава города, такие цифры — это не просто статистика, а показатель того, что бизнес готов вкладывать энергию в новые проекты, задавая высокие стандарты качества. Всего в этой важной отрасли занято свыше 2 600 человек. Особая роль принадлежит гостиничному сектору, потому что именно эти предприятия встречают гостей и формируют первое впечатление о городе.

В этот день чествовали десятки лучших представителей своих профессий. Почетные грамоты и благодарственные письма от администрации Южно-Сахалинска и министерства сельского хозяйства и торговли получили специалисты индустрии красоты, руководители и администраторы гостиничных комплексов, мастера автосервиса, портные, швеи и художники-модельеры, а также сотрудники прачечных, банных комплексов и предприятий по изготовлению мебели.

Дополнением официальной программы стали модные дефиле от сахалинских дизайнеров и концертная программа.