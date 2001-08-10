Ямочный ремонт литым асфальтом стартует на улицах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы областного центра продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть в условиях межсезонья. Основной упор в зимний и ранневесенний период делается на ямочный ремонт с применением технологии литого асфальта, которая позволяет эффективно устранять дефекты покрытия даже при низких температурах.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в ближайших планах подрядных организаций - устранить дефекты на площади около 200 квадратных метров. Речь идет об участках с интенсивным движением пассажирского транспорта, включая улицы Комсомольскую, Ленина, проспект Мира и другие магистрали. Несмотря на то, что работы временно приостанавливались из-за погодных условий, дорожники готовы возобновить ремонт уже на следующей неделе.

По словам начальника отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрея Нечепуренко, специалисты ведут постоянный мониторинг состояния дорог, ежедневно выезжая на места для оперативного выявления дефектов после зимнего периода. Особое внимание уделяется и обращениям горожан в социальных сетях. Всем подрядным организациям, задействованным в работах на территории города, уже выданы наряд-заказы на устранение 213 квадратных метров выявленных дефектов. Ожидается, что работы по этим нарядам начнутся уже в середине следующей недели.

В рамках текущих работ планируется выполнить ремонт на ряде улиц: Ленина, Комсомольской, Холмской, Чехова (от Сахалинской до проспекта Победы), Дзержинского (от Сахалинской до Поповича), Амурской (от Сахалинской до Поповича), Карла Маркса (от Вокзальной до Дзержинского), Вокзальной (от Сахалинской до Институтской), Буюклы (от Комсомольской до Дзержинского), Тихоокеанской (от Горького до Комсомольской), Поповича (от Чехова до Ленина), а также на Пограничной, Емельянова, Железнодорожной, 1-й Октябрьской, Сахалинской, проспекте Мира и в переулке Алтайском на всей протяженности.

В администрации уточнили, что ямочный ремонт литым асфальтом ведется на постоянной основе и будет продолжаться до конца холодного сезона - ориентировочно до конца апреля или начала мая. Все участки, отремонтированные по этой технологии зимой и ранней весной, повторно обследуются с наступлением устойчивой теплой погоды. Традиционный же плановый ремонт дорог с использованием горячих асфальтовых смесей начнется в областном центре после установления стабильной плюсовой температуры, необходимой для запуска асфальтового завода.