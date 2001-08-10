Вечер памяти поэта-ополченца Юрия Волка пройдет в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной библиотеке готовятся почтить память талантливого поэта, чья жизнь оборвалась на пике творческого расцвета. Творческое объединение «АПОстров» организует литературно-мемориальный вечер, посвященный дню рождения Юрия Вологодского, известного под псевдонимом Волк.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие под названием «Девять жизней ополченца Юрия Вологодского» состоится 28 марта. Начало встречи запланировано на 17:30.
Юрий Вологодский родился 26 марта 1973 года в Невельске. Окончив судоремонтное отделение мореходного училища, он некоторое время жил в Приморском крае. С 2014 года принимал участие в событиях на Донбассе, а с начала специальной военной операции воевал в составе ЧВК «Вагнер». Именно война открыла в нем поэтический дар: под псевдонимом Волк он создавал стихи, отличавшиеся особой искренностью, бескомпромиссностью и глубокой человечностью, что роднит его творчество с поэзией фронтовиков Великой Отечественной войны. Даже получив тяжелое ранение в апреле 2022 года, Юрий продолжал писать, находясь в госпитале. За несколько дней до ухода из жизни, 28 марта 2023 года, поэт был заочно принят в Союз писателей России.
В программе вечера - чтения стихотворений Юрия Волка, а также цикл песен, написанных на его стихи сахалинским музыкантом и военным историком Николаем Вишневским. В выступлении примут участие Ольга Романенко, Анатолий Балла, Анна Белова, Иван и Юрий Мусаленко, Олег Сальников.
Встреча состоится в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4242) 45-25-02.
